شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة جديدة للمليشيا بدمت وهذا هو عدد قتلاهم.. واسقاط طائرة مسيرة بمريس..! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - لقي 12 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم ، اليوم الثلاثاء ، جراء جراء ، مدفعي شنته القوات الحكومية في مديرية دمت شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد .
واستهدفت مدفعية القوات الحكومية تحركات للمليشيا في قري "الحقب" ، و "رباط الحرازي" ، و "خارم".
والكلمة القصف عن مصرع 12 من عناصر المليشيا ، علاوة على تدمير عدد من الأسرار والعتلة.
وفي التاريخ ، أسقطت القوات الحكومية ، طائرة مسيرة للمليشيات الحوثية في مديرية مريس بذات المحافظة
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