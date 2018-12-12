شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة جديدة للمليشيا بدمت وهذا هو عدد قتلاهم.. واسقاط طائرة مسيرة بمريس..! والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - لقي 12 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم ، اليوم الثلاثاء ، جراء جراء ، مدفعي شنته القوات الحكومية في مديرية دمت شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد .

واستهدفت مدفعية القوات الحكومية تحركات للمليشيا في قري "الحقب" ، و "رباط الحرازي" ، و "خارم".

والكلمة القصف عن مصرع 12 من عناصر المليشيا ، علاوة على تدمير عدد من الأسرار والعتلة.

وفي التاريخ ، أسقطت القوات الحكومية ، طائرة مسيرة للمليشيات الحوثية في مديرية مريس بذات المحافظة