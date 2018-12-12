شكرا لقرائتكم خبر عن لمعارضة نجله لفكرهم.. مليشيا الحوثي ترتكب جريمة بشعة وتقتل مسن في الـ80 بباجل أثناء خروجه من المسجد..! – (تفاصيل مروعة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - اغتالت عناصر ملثمة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية عصر اليوم الثلاثاء الحاج عبده عبدالله حسن المحجري والد أحد أبرز أعيان مديرية باجل شرقي محافظة الحديدة.

ونقلت شبكة "المرسى" عن مصدر محلي قوله: أن أحد مسلحي مليشيا الحوثي قام بطنع المسن المحجري الذي يناهز الثمانين عاما، أثناء خروجه من المسجد بعد صلاة العصر وسقط مضرجا بدمائه ليفارق الحياة على الفور .

وكتب نجل المحجري، الشيخ علي عبده المحجري "أبو فارس" منشورا على صفحتة بفيس بوك: "قتله الحوثين الملثمين غدرا عند خروجه من بيت الله، دون جرم أو ذنب فعله".

وأوضح المصدر أن مليشيا الإجرام الحوثية سبق وأن قامت بتهديد ومضايقة اسرة الشيخ علي المحجري المقيم في المملكة العربية السعودية، لتقوم مؤخرا بتصفية والده بسبب مناهضته لفكر الجماعة الإنقلابية.

وتعمل المليشيا على تصفية أقارب المناهضين لها في طور الضغط عليهم وإجبارهم على العودة الى مناطق سيطرتها، ومن أساليب بطشها بخصومها احتجاز أقاربهم واخفائهم قسريا.

وارتكبت المليشيا سلسة جرائم إرهابية منها جرائم التصفية في باجل وباقي مديريات الحديدة بعد هزائمها المذلة في الساحل والمدينة بالتزامن مع انعقاد مشاورات السويد



