مقتل قيادي حوثي بارز خلال مواجهات مع الشرعية في باقم بصعدة

لقي قيادي حوثي بارز مصرعه خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن لقيادي الحوثيمحمد عبدالله محمد ضيف الله قفلة، قتل مع عدد من مرافقيه خلال مواجهات في مديرية باقم الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

وأضافت المصادر أن قفلة يعد من القيادات الميدانية الخطرة في صفوف المليشيا.

وقتل العشرات من قيادات ومسلحي المليشيا خلال المواجهات العنيفة الدائرة في المديرية منذ أسابيع.

وكانت قوات الشرعية قد تمكنت من إحراز تقدم كبير في المديرية، حيث تقدمت من أكثر من اتجاه إلى مركز المديرية.

وتمكنت القوات الحكومية، خلال المواجهات التي مازالت مستمرة حتى اليوم، من استعادة السيطرة على عدد من القرى والمواقع القريبة من مركز باقم.

وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أشهر، مواجهات عنيفة بين الانقلابيين والقوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وفي الجنوب الغربي، اقتربت المواجهات من منطقة مران في مديرية حيدان، معقل زعيم المليشيا، بعد أن تمكنت قوات الجيش من استعادة السيطرة على معظم مناطق مديرية الظاهر.