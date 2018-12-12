أسعار الخضروات والفواكه واللحوم بمأرب اليوم الأربعاء

تختلف أسعار المواد الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم بين محافظة وأخرى بحسب الاستيراد أو التصدير . ورصد مراسل "الخليج 365" أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في محافظة مأرب اليوم الأربعاء، للكيلو الواحد، وقد ساعد زراعة بعض الخضروات في المحافظة، كالبطاطس والطماطم والبرتقال والبطيخ وغيره، على استقرار اسعارها. وفيما يلي أسعار أبرز تلك الأصناف: - الطماطم = 300 ريال - البطاطس = 250 ريال - الموز = 250 ريال - التفاح الخارجي = 800 ريال - تفاح محلي = 400 ريال - المانجو = 400 ريال - الشمام = 250 ريال - الباذنجان = 200 ريال - الكوسة = 300 ريال - البصل = 300 ريال - الجزر = 400 ريال - الخيار = 400 ريال - لحوم الابل = 2000 ريال - لحوم الأغنام = 3000 ريال - أسماك = 2500 ريال

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