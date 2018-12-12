شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار شراء وبيع الذهب بالريال اليمني اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار شراء وبيع الذهب بالريال اليمني, اليوم الثلاثاء, الموافق 11 ديسمبر 2018م. جرام ذهب “عيار 21” = “الشراء = 21.000 / البيع = 18.700″. جنية ذهب ” 8 جرام” = “الشراء = 168.000 / البيع = 149.600″. أوقية ذهب ” 100 جرام” = “الشراء = 2.100.000 / البيع = 1.870.000″. كيلو ذهب ” 1000 جرام” = “الشراء = 21.000.000 / البيع = 18.700.000”.





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