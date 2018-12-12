شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب ظهور الشيب في سن مبكرة عند الرجال..وعلاجه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتبر الشيب من علامات تقدم السن حيث أنه يغزو رأس الرجال في الخمسين من العمر في الحالة طبيعبية، ولكن يعاني الكثير من ظهور الشيب في العشرينات أو الثلاثينيات من العمر.

ويعود سبب ظهوره إلى فقدان مادة الميلانين في بصيلات الشعر حيث تحتوي هذه الجريبات على عدد من الخلايا الصباغية ولكنها تتوقف عن العمل مع مرور الوقت ويتحول لون الشعر إلى الرمادي أو الأبيض.

ويقول الطبيب جوشوا زيتشنر طبيب الأمراض الجلدية في لجنة نيويورك للأبحاث أن أسباب ظهور الشيب في سن مبكرة يعود في أغلب الأحيان إلى علم الوراثة ففي حال ظهور الشيب المبكر على الأب أو الأم فعلى الأرجح أن يعاني الأولاد من هذه الحالة أيضاً وهي أحد أكثر الأسباب شيوعاً للشيب ولا يمكن معالجتها نهائياً.

بالإضافة إلى ذلك، يوجد الكثير من العوامل التي تؤدي إلى الشيب المبكر في حال عدم وجود عنصر الوراثة، وفي هذا الإطار يقول الطبيب غولدنبرغ أن النقص الحاد في الفيتامين B12 يرتبط بشكل مباشر مع ظهور الشيب في الشعر وذلك للأهمية الفيتامين B12 لصحة الشعر، لذلك ينصح بتناول الخضروات والفواكه الطبيعة التي تحتوي على هذا النوع من الفيتامينات.

من جهة أخرى، يعتبر التدخين من أحد أسباب ظهور الشيب لأن نقص الأوكسجين في الجسم يؤثر على بصيلات الشعر ويضعفها ويتسبب بفقدان مادة الميلامين من الشعر. ولذلك، فمن الطبيعي أن الإقلاع عن التدخين يساعد كثيراً في تأخير ظهور الشيب.

ويبقى التوتر من أكثر الأمراض التي تؤثر على صحة الجسم بما في ذلك على الشعر حيث أن زيادة معدلات التوتر يزيد من مستويات الكورتيزول مما يزيد من وجود الجذور الحرة التي تضر ببصيلات الشعر وتقلل من عدد الخلايا الصباغية. وفي هذا الإطار، يجب على الرجال اعتماد نمط الحياة صحي ومريح وممارسة الرياضة بانتظام لتخفيض مستويات التوتر.