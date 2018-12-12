شكرا لقرائتكم خبر عن عصير البرتقال يحمي من مرض عقلي خطير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن شرب كوب من عصير البرتقال كل يوم، يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف.

وتتبع الباحثون ما يقارب 28 ألف رجل لعقدين من الزمن لبحث كيفية استهلاكهم للفاكهة والخضار على قواهم العقلية.

ووجد الباحثون من جامعة هارفارد، أن الرجال الذين شربوا كوبا صغيرا من عصير البرتقال كانوا أقل عرضة بنسبة 47% لصعوبة التذكر أو اتباع الإرشادات أو التنقل في مناطق مألوفة.

ويمكن أن تكون الانقطاعات في الذاكرة والفهم ونوبات الارتباك علامات مبكرة على تدهور الدماغ، يمكن أن تؤدي في النهاية إلى خرف يهدد الحياة.

ويقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من الخرف في جميع أنحاء العالم بـ 46.8 مليون شخص، ولا يوجد حتى الآن علاج لهذه الحالة، إلا أن العلماء يحاولون العثور على علاج فعال للقضاء على الخرف.

وتؤكد هذه النتائج الجديدة أهمية اتباع نظام غذائي صحي في التخلص من تنكس الدماغ الذي يأتي مع التقدم في العمر.

وقالت الدكتورة هانا غاردنر، الباحثة في جامعة ميامي، والتي لم تشارك في البحث، إن "الفواكه والخضروات غنية بالفيتامينات والمواد المغذية، بما في ذلك مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الدماغ".

ويمكن لهذه الفوائد الصحية أن تحمي الدماغ من تراكم الجزيئات غير المرغوب فيها، وأن تحافظ على تدفق الدم السليم إلى الدماغ.

وقال كبير معدي الدراسة، تشانغ تشنغ يوان، إن تناول الخضار والفاكهة وعصير البرتقال على المدى الطويل، قد يفيد في الحفاظ على الوظيفة الإدراكية.