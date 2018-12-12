محافظ حضرموت يلتقي وزير الدفاع الفريق المقدشي وتوجيهات بصرف رواتب المنطقة العسكرية الثانية

قال الناطق بإسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية هشام الجابري أن محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ألتقى بوزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي و أن هناك توجيهات بصرف رواتب منتسبي قيادة المنطقة العسكرية الثانية و بشر بقرب صرفها.

و أضاف الناطق بإسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية أن لقاء ضم وزير الدفاع الفريق المقدشي مع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية وكانت من أولويات ما تقدم به المحافظ قائد المنطقة للوزير ضرورة دفع رواتب منتسبي قيادة المنطقة العسكرية الثانية المتأخرة منذ أشهر

وأوضح بأنه خلال اللقاء الذي ضم المحافظ قائد المنطقة بوزير الدفاع الفريق المقدشي أن الوزير وجه بصرف رواتب منتسبي قيادة المنطقة العسكرية الثانية بصورة عاجلة

مؤكداً بأن هناك كانت مطالبات ومتابعات سابقة لعدة جهات في الدولة بضرورة صرف المرتبات وإن المحافظ كان على تواصل مستمر من أجل إستحقاقات منتسبي قيادة المنطقة

مثمناً الدور الوطني الكبير لمنتسبي المنطقة العسكرية الثانية وثباتهم في مهامهم الوطنية بالحفاظ على الأمن و الإستقرار في ساحل حضرموت وما حققته تلك القوات من نجاحات كبيرة كانت محل إشادة واسعة من قيادات الدولة

كما توجه بشكره لجهود محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية و حرصه الدائم على حقوق أبناء حضرموت ومتابعته لها.