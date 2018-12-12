شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مقتل قيادي حوثي مقرب من السيد (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عن مقتل قيادي حوثي مقرب من القيادي الحوثي "عبدالكريم الحوثي" الحاكم الفعلي للعاصمة صنعاء. وقالت مصادر إن المهندس "عبدالإله أحمد الحوثي" والذي تربطه صلة قرابة بالحاكم الفعلي لصنعاء "عبدالكريم الحوثي" لقي مصرعه بنيران القوات المشتركة بالجيش اليمني وقوات التحالف في مدينة الحديدة.

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