شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: اختطاف مساعد مدير الأمن في محافظة إب واقتياده إلى سجن الأمن السياسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر أن مليشيات الحوثي اعتقلت مساعد مدير الأمن في محافظة إب العقيد عرفات شرف واقتادته إلى سجن الأمن السياسي.

ولم يتحصل المشهد اليمني على تفاصيل حول ملابسات الحادثة والسبب وراء اختطاف مساعد مدير الأمن.

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: اختطاف مساعد مدير الأمن في محافظة إب واقتياده إلى سجن الأمن السياسي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .