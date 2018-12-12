شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يشنون قصف عنيف بالحديدة.. وهذا ما حدث! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية في مدينة الحديدة إن الحوثيين شنوا قصف متواصل باستخدام المدفعية والهاون منذ عصر اليوم، من وسط أحياء مدينة الحديدة.
وبحسب المصادر فإن القصف وقع باتجاه جنوب غرب المطار وشمال الخمسين، وسبعة يوليو وكيلو 7.
وبحسب المصادر فإن قذيفة سقطت في حوش مستوصف 7 يوليو الطبيي، لكن دون وقوع إصابات بشرية.
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