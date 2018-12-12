شكرا لقرائتكم خبر عن قوات تابعة ل عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك تعتقل صحفي شمالي..الاسم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتقلت ميليشيا الحزام الأمني الموالي لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة المتمرد عيدروس الزبيدي المدعوم اماراتيا اليوم صحفي بمديرية ردفان محافظة لحج. وقال الزميل نبيل الاسيدي في منشور على حائطه بالفيسبوك احنا جالسين نضغط عشان يفرجوا على الصحفيين المعتقلين لدى الحوثي .. وفي نفس الوقت يقوم الحزام الامني في ردفان بإعتقال الصحفي عبدالحميد المساجدي .

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