شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تضعف المناعة في الشتاء؟.. إرشادات تساعدك على تقويتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تغطية خاصة بالتزامن مع دخول البرد:

تكثر العدوى بنزلات البرد والإنفلونزا مع إقبال فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، كما تزداد نوبات الإصابة بالحساسية لأن مناعة الجسم تضعف خلال الشتاء.. فما السبب؟

لماذا تضعف المناعة في الشتاء؟

الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة ومدير مركز الحساسية والمناعة بمعهد المصل واللقاح، أوضح أن تعرض الجسم للبرودة يتسبب في انقباض الأوعية الدموية، وبالتالي يقل تدفق الدم المحمل بالأجسام المناعية في الأوعية والشرايين إلى باقي أعضاء الجسم، خاصة الجلد والأغشية المحيطة بالأنف والرئة والجهاز التنفسي، ما يؤدي إلى ضعف المناعة وسهولة التعرض للعدوى.

وأضاف الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن درجة حرارة الجسم عندما تنخفض درجة مئوية واحدة فذلك يتسبب في انخفاض المناعة 40%، خاصة عند الأطفال كبار السن والحوامل ومرضى الحساسية، إلى جانب التعرض للتلوث والأتربة وحبوب اللقاح التي تتسبب في إثارة الحساسية عند مرضى الحساسية.

إرشادات لتقوية جهاز المناعة

وقدم بدران، روشتة لتقوية جهاز المناعة في فصل الشتاء وتعزيز مقاومة الأمراض، تشمل:

- الحرص على التدفئة الجيدة للجسم بشكل عام وللأطراف بشكل خاص على أن تشمل الأذن، اليدين، القدمين، وهو ما يساهم في إعادة تدفق الدم في الأوعية الدموية.

- تدفئة الأنف جيدًا لأن برودة الجو تتسبب في ضعف مناعتها وبما أنها بوابة دخول الهواء للجسم، فتقل قدرتها على فلترة الملوثات والبكتيريا.

- الحرص على تناول المشروبات الدافئة، واستنشاق بخارها خاصة لمرضى الحساسية سواء الأنف، أو الصدر فذلك يساعد على تنشيط الشعيرات الدموية الموجودة في الأنف.

- الحركة وممارسة الرياضة، خاصة أنها تؤدي إلى تحريك العضلات الهيكلية ما يؤدي إلى إنتاج الطاقة التي تعطي الشعور بالدفء.

- التدفئة جيدًا خلال ساعات النوم خاصة لمرضى الحساسية، لأن درجة حرارة الجسم تنخفض ليلًا وهو ما يؤدي إلى ضيق الشعب الهوائية والإصابة بأزمات ربوية.

- الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعمل على تقوية جهاز المناعة.

- تجنب الإفراط في تناول المضادات الحيوية عند الإصابة بفيروسات البرد والإنفلونزا.

- تجنب التعرض لتيار الهواء البارد بشكل مفاجئ وخاصة مرضى الحساسية سواء الأنف، او الصدر.

- غسل اليدين باستمرار للوقاية من انتقال الفيروس من اليديد عند مصافحة شخص مصاب بالعدوى.

- تجنب السعال أو العطس في اليدين لعدم انتشار الجراثيم، واستخدام المناديل الورقية.

وأضاف الدكتور أمجد الحداد، بعض النصائح الواجب اتباعها لتعزيز الجهاز المناعي:

- الابتعاد قدر المستطاع عن الضغوط النفسية والعصبية نتيجة وجود علاقة بين جهاز المناعة، والجهاز العصبي المركزي.

- الحصول على عدد ساعات نوم كافية خلال ساعات الليل لأن ذلك يؤدي إفراز الكورتيزون الذي ينشط ليلًا، وهو مضاد للالتهابات، ويعزز وظائف جهاز المناعة.