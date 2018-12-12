شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة جديدة في مدينة اب.. مقتل شخص بعد تصديه لممارسات لا اخلاقية لطالبات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في جريمة جديدة في مدينة اب، قتل المواطن محمد المنتصر بعد تصديه لممارسات لا اخلاقية من شاب إثر قيامه بمضايقة طالبات احدى المدارس.



وقال ابراهيم عسقين في منشور له بتويتر ان ذلك الشخص ذهب وعاد بمعية اشقاءه مسلحين لقوموا بقتل المنتصر بكل برود.



موضحاً ان القتلة هم (بلال ومحمد واسامة) ابناء شخص يدعى الشاهري وبجانبهم شخصان آخران.



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