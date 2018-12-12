شكرا لقرائتكم خبر عن نزوح جماعي للسكان من احياء قرية منظر بمديرية الحوك بعد تصعيد المليشيات قصف منازلهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد، قرية منظر التابعة لمديرية الحَوَك جنوب مدينة الحديدة موجة نزوح جماعي، جراء القصف الهمجي والجنوني، والعشوائي التي تشنه مليشيات الحوثي الانقلابية على منازلهم .

وقال نازحون من سكان قرية منظر أن مليشيات الحوثي تقصف منازلهم يومياً وبشكلٍ عشوائي بقذائف الهاون والمدفعية وأدى القصف إلى تدمير عدد من المنازل ونزوح عشرات من الاهالي هرباً من جحيم قذائف مليشيات الحوثي الانقلابية ، وذكرت احصائيات لناشطين محليين بان المليشيات قتلت واصابت زهاء 100 مواطن في قرية منظر معظمهم من الاطفال والنساء منذ 6 اشهر، فيما هدمت 80 منزلا في المنطقة المنكوبة

هذا وتنفذ مليشيات الحوثي مسلسل قصف يومي على المناطق المحررة متحدية المجتمع الدولي الذي يرعى مشاورات الحل السلمي بين الحكومة والمليشيات الانقلابية، حيث لاتزال المليشيات ترمي عرض الحائط بكل المبادرات والاتفاقيات، وتستمر في عملية القتل والتدمير والتهجير القسري والإختطاف والتعذيب لسكان الحديدة دون مراعاة للقوانين الدولية والأعراف الانسانية وحقوق المواطنة التي تسحقها المليشيات بوسائل القتل والتدمير اليومية



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