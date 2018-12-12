شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما يفعله الحوثيين في الحديدة اليوم وينتهك الهدنة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل مليشيا الحوثي استغلال الهدنة العسكرية من اجل تنفيذ مخططاتها لتحصين نفسها ومواقعها العسكرية بعد ان شعرت بالخوف جراء تمكن قوات الجيش الوطني من اقتحام محافظة الحديدة .

وأكد سكان محليون في مدينة الحديدة أن مليشيا الحوثي قامت بحفر نفق في شارع صنعاء بالقرب من محلات نايف بارق ونفق آخر في سوق عثمان من اتجاه شارع المعدل.

وأوضح السكان أن عملية حفر النفقين التي نفذتها مليشيا الحوثي استغرقت ساعات طويلة مستغلة توقف الجبهات بسب الهدنة العسكرية .

واعتبر مراقبون أن شبكة الأنفاق الأرضية التي تحفرها مليشيا الحوثي من منازل في أحياء مدينة الحديدة والمتصلة بدهاليز أرضية شبيهة بأنفاق ودهاليز داعش التي عثر عليها في الموصل العراقية بعد تحريرها.

يأتي هذا بعد أيام من حفر مليشيا الحوثي أنفاقاً داخل معظم المنازل التي دخلوها في سبعة يوليو وبجوار الحلقة وصولاً إلى الحديقة العامة بعد أن عاثوا فيها الخراب.