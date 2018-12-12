شكرا لقرائتكم خبر عن ذمار تشهد مصرع قيادي حوثي من العيار الثقيل بطريقة مزرية ,,الأسم + التفاصيل‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي قيادي في مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعه يوم الاثنين بنيران مسلحين مجهولين في محافظة ذمار جنوب صنعاء . وقالت مصادر اعلامية إن القيادي في مليشيا الحوثي الانقلابية المدعو عبدالكريم الحبسي الذي عينته مديراً عاماً لمكتب التربية والتعليم بمحافظة ذمار لقي مصرعه ظهر امس بنيران مسلحين مجهولين . وأوضحت المصادر إن المسلحين هاجموا الحسبي بوابل من الرصاص الحي وأردوه قتيلاً ولاذوا بالفرار إلى جهة غير معلومة .

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