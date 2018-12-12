شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن .. قوات الشرعية تباغت عبدالملك الحوثي قبل قليل وتسيطر بشكل كامل في مسقط رأسه في صعدة صباح اليوم (التفاصيل كامله) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة، أن الجيش اليمنى بجبهة باقم نفذ عملية مباغتة وخاطفة من منطقة المغارم إلى المجمع الحكومى، وسط مديرية باقم موقعاً قتلى وجرحى فى صفوف مليشيا الحوثى الانقلابية.

وحققت قوات النخبة بالجيش اليمنى ، خلال عملية عسكرية فى مديرية باقم شمال محافظة صعدة حسبما أفاد الموقع الرسمى للجيش اليمنى " سبتمبر نت "، تقدماً نوعيا بالسيطرة على المجمع الحكومى وإدارة الأمن والمرتفعات التى كانت المليشيا تتمركز فيها .

وقال العميد الأثلة إن قوات النخبة المشكلة من اللواء 102 ولواء العاصفة واللواء 63 مشاة تمكنت من تحرير مركز مديرية باقم وقطع خطوط إمداد المليشيا الانقلابية فى المناطق الممتدة من المجمع الحكومى وحتى عمق مديرية باقم.

وأشاد باليقظة التى تحلى بها الجيش اليمنى بجبهة باقم الذين أجبروا المليشيا على التقهقر والفرار بعد تكبيدهم خسائر كبيرة فى الأرواح بينهم ثلاثة من القيادات ، مؤكدا على صلابة وقوة الجيش اليمنى فى مواجهة الانقلابيين وإلحاق الهزائم المتتالية بهم فى محور صعدة .

وأعرب عن تمنياته للجيش اليمنى بمزيد من الانتصارات ، مؤكداً أن الانتصارات ستتواصل وسيرتفع علم الجمهورية اليمنية على كل شبر من أرض اليمن.