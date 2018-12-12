شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح جديد للسفير الصيني لدى اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبر السفير الصيني لدى اليمن، اليوم الثلاثاء، عن مدى المشاعر الطيبة التي تحملها كلا من البلدين للآخر، مؤكدا أن بلاده ستستطيع أن تلعب دورا مهما باليمن.

وقال كانج يونج بتصريح لغرفة أخبار مشاورات السلام اليمنية بالسويد: “خلال هذه الأيام تواصلنا مع كلا الوفدين للمشاورات، ونحن نبذل جهودا لتقليص الخلافات بين الوفدين”.

وذكّر السفير الصيني بالتصريح، أن بلاده شاركت بمشاريع في اليمن قبل اندلاع الحرب، حيث كان للصين كثير من المشاريع الاقتصادية، ولكن الحرب اوقفت كل هذا التعاون من ذلك مشروع طريق صنعاء-الحديدة، وعدد من المعاهد التقنية في صنعاء، ومبنى وزارة الخارجية، ومبنى المكتبة الوطنية الكبرى.

وختم سفير الصين لدى اليمن قوله: “نأمل أن تتوقف هذه الحرب في وقت مبكر لنستأنف هذا التعاون في إطار مبادرة “الحزام والطريق الصينية”، وهي مبادرة تقوم على أنقاض طريق الحرير.