شكرا لقرائتكم خبر عن صدور قرار بتعيين جديد في الحكومة الشرعية.. (الاسم + المنصب) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك يوم الأحد قراراً قضى بتكليف مدير عام جديد لمؤسسة الكهرباء بالبلاد.

وجاء في القرار "تكليف المهندس عبدالقادر أحمد عبيد باصلعة بالقيام بأعمال مدير عام مؤسسة الكهرباء".ويبدو بأن القرار يستهدف المدير السابق خالد راشد الذي زار عدن قبل نحو عام لمقابلة رئيس الوزراء حينها بخصوص مرتبات موظفي مؤسسة الكهرباء الموقوفة. بحسب عدن تايم.

وخالد راشد كان عين بقرار من رئيس الوزراء في العام 2014 لرئاسة المؤسسة العامة للكهرباء، وتواجد لفترة طويلة بصنعاء.