شكرا لقرائتكم خبر عن المشاط يضع محافظ هذه المحافظة تحت الإقامة الاجبارية لهذا السبب..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وضعت المليشيا الحوثية محافظ الضالع المعين من قبلها رهن الإقامة الجبرية بعد اتهامه بالخيانة وتسهيل تحرير القوات الحكومية لمديرية دمت وكشفت مصادر في الجماعة الموالية لإيران أن محافظ الضالع المعين من المليشيا حنين دريب ووزير إعلام المليشيا عبد السلام جابر الذي تمكن من الفرار من صنعاء إلى الرياض واجه اتهامات صريحة من المشاط ومدير مكتبه الحامد بالخيانة لكن المليشيا شددت الحراسة على تحركات المحافظ لتفاجأ بفرار جابر والتحاقه بالرياض الأمر الذي شكل صدمة كبيرة لحكومة الانقلاب

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