شكرا لقرائتكم خبر عن عسكر زعيل يكشف عن العدد الضخم من الأسرى الذي سيتم الافراج عنهم من الجانبين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عسكر زعيل عضو لجنة التهدئة عن وفد الحكومة المعترف بها: خمسة عشر ألف أسيرا من الجانبين سيتم الإفراج عنهم – لم يتم النقاش حتى اللحظة حول التهدئة في الحديدة والمبادرة التي طُرحت بخصوص الحديدة هي مجرّد أفكار عامة

تبدأ بوقف اطلاق النار والانسحابات في المدينة وتسليم الحوثيين للسلاح

-بالنسبة لخيارتنا كحكومة شرعية فهي خيارات واضحة و تتمثل في تسليم الميناء إلى وزارة النقل لتتم ادارته كما كانت سابقا و كذلك الشأن في مسألة الضرائب والجمارك التي يجب أن تكون تحت اشراف حكومي مباشر

-بالنسبة لإدارة الامن في محافظة الحديدة فإن وزارة الداخلية تتولى ذلك والمعسكرات داخل المدينة يتم اعادة تموضعها حسب خطة وزارة الدفاع وخياراتنا بالنسبة للحديدة مفتوحة بما لا يمس بالسيادة اليمنية وبما لا يخل بالمرجعيات الثلاث و في مقدمتها 2216

-تسلمنا اليوم كشوفات الأسرى من جانب الحوثيين وهم تسلموا كشوفاتنا

-الاعداد التي وصلت الينا من الطرف المقابل هي 7487 والعدد الذي سلمناه لهم هو 8576 والعملية ستكون مستمرة في هذا الجانب و هذا ليس العدد النهائي من كلا الطرفين ولن يكون لدينا اشكالية في اضافة أي اسم في مرحلة لاحقة

-لدينا 43 يوما ابتداء من الان ستتم فيها جميع الاجراءات الفنية لإطلاق السجناء بشكل كامل وبعدها بثلاثة ايام سيتم البحث عن المفقودين الذين لم نجدهم في السجون والمعتقلات ولم نجد جثثهم

شكرا لقرائتكم خبر عن عسكر زعيل يكشف عن العدد الضخم من الأسرى الذي سيتم الافراج عنهم من الجانبين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .