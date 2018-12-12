مستشار الرئيس اليمني: لا يمكن لجماعة انقلابية أن تكون هي الدولة

أكد مستشار الرئيس اليمني وعضو الوفد الحكومي بمشاورات السويد ياسين مكاوي، أنه لا يمكن للانقلاب في اليمن أن يستمر سواء في الحديدة أو غيرها من المحافظات الأخرى.
وطالب المجتمع الدولي بدعم الحكومة الشرعية لاستعادة الدولة اليمنية، مشيراً إلى مليشيا الحوثي التي لا تمانع بقتل آخر يمني ليظلوا على سدة الحكم.
وتابع قائلاً: "لا يمكن لجماعة انقلابية متمردة أن تكون هي الدولة اليمنية".
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