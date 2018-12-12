مستشار هادي: تبادل الأسرى أمر إيجابي وصنعاء سجن كبير

وصف ياسين مكاوي مستشار الرئيس اليمني عضو الوفد الحكومي بمشاورات السويد عملية تسليم قوائم بالأسرى بين وفدي الشرعية والانقلابيين الحوثيين بالأمر الإيجابي.
وفي مقابلة من مقر انعقاد المشاورات شمال العاصمة ستوكهولم، قال مكاوي وهو عضو بالوفد الحكومي عن الحراك الجنوبي: "اليوم هناك خطوات يجب أن نعترف بأنها إيجابية في موضوع تسليم الأسرى".
وأضاف أن "قوائم الحكومة شملت مختلف فئات الشعب وليسوا أسرى حرب، لكننا تعاملنا ووضعناهم في مقابل أسرى لدينا من الانقلابيين ممن يقتلون شعبهم".
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