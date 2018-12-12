الأمم المتحدة: جوتيريس يحضر ختام مشاورات السلام اليمنية بالسويد

قال مصدر بالأمم المتحدة إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس سيحضر ختام مشاورات السلام اليمنية الجارية في العاصمة السويدية استكهولم، الخميس.

وعلمت "الخليج 365" من مصدر مطلع على مشاورات السلام اليمنية الجارية حالياً في السويد، أن الجولة السادسة ستنعقد في النصف الثاني من الشهر المقبل.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر هويته، لحساسية موقعه، إن المشاورات المنعقدة حالياً في استكهولم ربما ستُختتم يوم الـ14 من الشهر الجاري، على أن تبدأ الجولة السادسة في النصف الثاني من يناير/كانون الثاني المقبل، دون تحديد دولة بعينها لاستضافة هذه المحادثات.

وانطلقت مشاورات السلام اليمنية في قلعة جوهانسبرج بإحدى ضواحي العاصمة استكهولم، في محاولة لإيجاد حل سياسي لبلد يئن تحت انقلاب المليشيا التابعة لإيران منذ ما يزيد على 4 أعوام.