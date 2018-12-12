شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يقوم بتحرك عسكري مباغت وخطير في الحديدة ..شاهد ماذا يفعل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقدمت مليشيا الحوثي في الحديدة على تحرك مفاجئ ومباغت لقوات الشرعية ربما ينسف كل المشاورات المنعقده في السويد حيث انه يفضح نوايا المليشيا وما تبيته لما بعد المشاورات فواصلت المليشيا حفر الأنفاق في شوارع مدينة الحديدة الساحلية. وأكد ت مصادر محلية في مدينة الحديدة، أن مليشيا الحوثي قامت بحفر نفق في شارع صنعاء بالقرب من محلات نايف بارق. واضافت أن المليشيات أقدمت على حفر نفق آخر في سوق عثمان من اتجاه شارع المعدل. واوضحت المصادر أن عملية حفر النفقين التي نفذتها المليشيات الحوثية استغرقت ساعات طويلة. يأتي ذلك بعد أيام من حفر الحوثيين أنفاقاً داخل معظم المنازل التي دخلوها في سبعة يوليو وبجوار الحلقة وصولاً إلى الحديقة العامة بعد أن عاثوا فيها الخراب. واعتبر مراقبون أن شبكة الأنفاق الأرضية التي تحفرها مليشيا الحوثي من منازل في أحياء مدينة الحديدة والمتصلة بدهاليز أرضية شبيهة بأنفاق ودهاليز داعش التي عثر عليها في الموصل العراقية بعد تحريرها.



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