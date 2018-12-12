شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تلغي وزارة الخارجية وتستبدلها بهذه الهيئة.. وتسند رئاستها لأحد قيادييها الكبار.. (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر في العاصمة صنعاء، إن مليشيا الحوثي أنشأت كياناً جديداً باسم هيئة الدبلوماسية الشعبية، والتي تأتي في إطار الهيئات والكيانات البديلة لمؤسسات الدولة.

ووفقاً للمصادر فإن الهيئة الجديدة أوكل إليها مهام وزارة الخارجية في حكومة المليشيا غير المعترف بها وباتت هذه الهيئة تدار من قبل القيادي في المليشيا حسين العزي الذي يشغل نائب وزير الخارجية في حكومة الانقلاب.

المصادر أضافت "أن الهيئة الجديدة شُكلت برئاسة أحمد حامد الذي يشغل منصب مدير مكتب الرئاسة في سلطة المليشيات وينوبه حسين العزي وهو من يقوم بإدارة الهيئة.. فيما عين أحمد العماد وعبدالإله حجر مستشارين للهيئة".

وحسب المصادر ذاتها فإنه تم رصد موازنة مالية كبيرة لهذه الهيئة التي ستتولى مهمة التواصل مع المنظمات والهيئات الخارجية، وفتح مكاتب للمليشيا الحوثية في بعض البلدان، إضافة إلى الإشراف على بعض الكُتّاب والإعلاميين والناشطين الذين يعملون لصالح المليشيا الحوثية في بعض العواصم الغربية وأهمها لندن وبرلين ومسقط وبيروت وطهران