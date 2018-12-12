شكرا لقرائتكم خبر عن «غريفيث» يستنجد بمسؤول أممي رفيع سيصل غدا إلى السويد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر مقربة من المشاورات اليمنية في السويد، مساء اليوم الثلاثاء أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، سيصل الأربعاء إلى ستوكهولم لتعزيز جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، والدفع بأطراف النزاع للخروج باتفاقات نهائية بشان القضايا المطروحة.
وكان غريفثس أكد في مؤتمر صحافي مساء الاثنين، أن الحديدة هي عقدة العقد، مشيراً إلى أن الاتفاق حول هذا الملف سيعني حل جزء كبير من المشكلة.
.
شكرا لقرائتكم خبر عن «غريفيث» يستنجد بمسؤول أممي رفيع سيصل غدا إلى السويد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .