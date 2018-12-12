شكرا لقرائتكم خبر عن «غريفيث» يستنجد بمسؤول أممي رفيع سيصل غدا إلى السويد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر مقربة من المشاورات اليمنية في السويد، مساء اليوم الثلاثاء أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، سيصل الأربعاء إلى ستوكهولم لتعزيز جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، والدفع بأطراف النزاع للخروج باتفاقات نهائية بشان القضايا المطروحة.

وكان غريفثس أكد في مؤتمر صحافي مساء الاثنين، أن الحديدة هي عقدة العقد، مشيراً إلى أن الاتفاق حول هذا الملف سيعني حل جزء كبير من المشكلة.

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