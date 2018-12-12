شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو: اتفاق جديد بين البنك المركزي والصرافيين بشأن اسعار العملات وهذه أهم البنود والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقد البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن اتفاق جديد بينه وبين الصرافيين بشأن اسعار العملات الأجنبية مما يسهم في استقرار الريال اليمني

حيث عقد ظهر اليوم في عدن لقاء بين قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي وبين أصحاب محلات وشركات الصرافة بعدن بحضور رئيس الحملة القاضي ناصر باعامر .

وفي اللقاء اتفق المجتمعون ولدواعي إنسانية فتح محلات وشركات الصرافة المرخصة لاستقبال وإرسال الحوالات فقط وعدم مزاولة نشاط البيع والشراء للعملات الأجنبية، وتم الاتفاق كذلك على عقد لقاء آخر يوم الأربعاء المقبل لبحث الوصول إلى آلية جديدة يلتزم بموجبها الصرافون بقانون الصرافة وبسياسة وتوجيهات البنك المركزي وجمعية الصرافين.