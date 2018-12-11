فؤاد هويدي يتحدث لـ"اليمن العربي" عن أهمية إحتضان عدن للمهرجان الوطني للمسرح

الخليج 365 - أيمن منصور

أكد الممثل المعروف، فؤاد هويدي، أهمية إنعقاد فعاليات المهرجان الوطني للمسرح، الذي بدأت فعالياته أمس، وتنظمه على مدى عشرة أيام الهيئة العربية للمسرح، ووزارة الثقافة .. مؤكداً أن هذا المهرجان هو إمتداد لتاريخ المسرح في عدن .

وتحدث هويدي، عضو اللجنة التحضيرية للمهرجان، في تصريح، لـ(الخليج 365) عن الجهود التي بذلت لإقامة هذه المهرجان على تقدم عروضه على مسرح حافون في مديرية المعلا .. لافتاً إلى أن هناك العديد من الأعمال المسرحية تم تقديمها إلى اللجنة التحضيرية للمشاركة في المهرجان، ولكن تم إختيار عشرة أعمال مسرحية مطابقة لمعايير المهرجان، قبل أن ينسحب أحد الأعمال المسرحية لأسباب تخص مخرج العمل .

وأضاف أن الأعمال التي تم إستبعادها لم ترتقي إلى مستوى أعمال المهرجان لذلك لم يتم الموافقة عليها من قبل اللجنة .. مشيراً إلى أن الأعمال التاسعة المشاركة، تمثل محافظات عدن الحديدة وتعز وحضرموت،

وأستعرض هويدي الأعمال المشاركة وهي مسرحية بعنوان "اللقاء العظيم" للكاتب المعروف علي أحمد باكثير وإخراج علي يافعي، عدن ومسرحية "أنسى" من تأليف الكاتب عبدالس الحائك، وإخراج، الدكتور، عبدالسلام عامر، عدن ومسرحية "الطوق" للكاتب محمود الورواري، وإخراج محمد علي يافعي، عدن، ومسرحية "الجوال" للكاتب إبراهيم الشاش، وإخراج ياسر سلام، عدن، ومسرحية "زيد" من تأليف وإخراج، عمر مكرم، عدن .

كما شملت الأعمال مسرحية "البريئة" للكاتب مختار المقطري، وإخراج الدكتور، محمد الرخم، عدن

ومسرحية "إغراء السنابل"، للكاتب خالد القحوم، وإخراج عبدالهادي التميمي، حضرموت، ومسرحية "هاملت يستيقظ" للكاتب ممدوح عدوان وإخراج عدنان ناشر، الحديدة، ومسرحية "ميس" للكاتب هائل المداني، وإخراج حمد جبارة، تعز .

وأكد هويدي أن إقامة هذا المهرجان في عدن، إعاد الروح للمسرح في محافظة عدن، خاصة واليمن عامة .. مشيداً بالجهود التي بذلت لإقامة هذا المهرجان في عدن .

وأنطلقت، أمس الإثنين، فعاليات المهرجان بعرض مسرحية بعنوان "اللقاء العظيم" للكاتب المعروف علي أحمد باكثير وإخراج علي يافعي، تناولت قصة تاريخية حدثت في فترة الخليفة الخامس، عمر بن عبدالعزيز، جسدت في معانيها التسامح في الإسلام وكيف أن الخليفة الزاهد تمكن بتسامحه في أن يهدي أحد شباب المسلمين ويعيده إلى الطريق القويم، وحقيقة الجهاد الذي لا يقتصر على القتال ولكن جهاد النفس .

ويقدم الأعمال المسرحية المشاركة في المهرجان، كوكبة من نجوم المسرح اليمني، بعد إجراء العديد من البروفات على مسرح حافون الذي يحتضن المهرجان .