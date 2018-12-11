شاهدبا بلفيديو. فتاه يمنية جميلة تحتزم بـ بالجنبيه وتفتح شيلة ابو حنظله احتزم بالجنبية

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عدن - ياسمين التهامي - في بث مباشر لها أشعلت الإعلامية اليمنية الفاتنة "جيهان العزوة" صفحات التواصل الإجتماعي، بعد أن ظهرت في المقطع وهي تعلم الرجال كيفة لبس الشال اليمني، وهي مرتدية الجنبية.



الإعلامية الفاتنة الجمال "جيهان العزوه" المثيرة للجدل دائما بمقاطعها، خاصة مقطعها المشهور "دبة الماء" مع زميلها والذي أثار موجة غضب وإنتقاد واسع على مستوى العالم العربي.