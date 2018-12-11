شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : رسمياًالكشف عن موعد الإفراج عن الأسرى والمختطفين بين الشرعية والحوثيين.. والمطارات المتسخدمة لذلك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مسؤول ملف الأسرى والمختطفين بحكومة الشرعية عن موعد الإفراج عن الأسرى بين الشرعية والحوثيين والمطارت المستخدمة لذلك. وقال هادي الهيج إن الافراج عن الاسرى والمختطفين سيتم بعد 40 يوم وسيكون مطاري سيئون وصنعاء محطتا الإستلام والصليب الأحمر سيوفر الطائرات.

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