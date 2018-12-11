52 غارة تستهدف المدنيين في اليمن والمرتزقة مستمرون في زحوفاتهم

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع اليوم الثلاثاء أن طيران العدوان شن خلال الـ48 ساعة الماضية 52 غارة بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي كثيف للمرتزقة على المناطق والأحياء السكنية.

وأوضح العميد سريع أن طيران العدوان السعودي شن يوم أمس 27 غارة، منها 10 غارات على نجران وأربع على صعدة وأربع على الحديدة وأربع أخرى على نهم وثلاث على حيران بمحافظة حجة.

وأشار إلى أن طيران العدوان شن اليوم 25 غارة منها خمس على نهم و13على كتاف ونجران وأربع على البقع وثلاث على صرواح، أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى وألحقت أضرارا كبيرة في ممتلكات المواطنين.

وبين أن مرتزقة العدوان شنوا زحفا باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في السلطاء والحيادرة والبارك والسائلة في نهم، لافتا إلى أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا لقوى العدوان والمرتزقة وسقط أكثر من 41 مرتزقا بين قتيل وجريح.

وأفاد أن الجيش واللجان أفشلوا يوم أمس زحفين للمرتزقة باتجاه تبة العمود شرق القرن وتبة الضبوعة بنهم، كما صدوا زحفا للمرتزقة باتجاه جبل الشبكة بالملاحيط وآخر في رشاحة الغربية بالبقع وكبدوا المرتزقة خسائر في الأرواح والعتاد.

وفي جبهة نجران أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفين للعدو، مسنودين بقصف صاروخي ومدفعي وغطاء جوي من طيران الأباتشي باتجاه مواقع المرابطين في نجد الفارس وقهرة أقرد والصوح.. مؤكدا أن العدو تكبد خسائر في صفوفه وأن عشرات الجثث لا تزال مرمية في الشعاب لم يتمكن العدو من انتشالها.

ووفقا للعميد سريع، فإن الجيش واللجان الشعبية تصدوا لمحاولات تسلل لمرتزقة العدوان في بجبل حبشي بتعز، مبينا أن 12 مرتزقا لقوا مصرعهم، منهم القيادي المرتزق يوسف البحري.

وأكد المتحدث الرسمي أن كافة تعزيزات وتحشيدات العدو في الساحل الغربي وحيران ونهم ودمت ستفشل بيقظة الجيش واللجان الشعبية المرابطون في الجبهات بهمة وعزيمة وروح معنوية عالية.