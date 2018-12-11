من مشاورات السويد.. الأمم المتحدة ترعى اطلاق سراح معتقلي القاعدة وداعش

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ستوكهولم:

كشف مصدر سياسي عن فضيحة كبيرة من العيار الثقيل ظهرت خلال مشاورات السويد الجارية بين الوفد الوطني ووفد المرتزقة القادم من الرياض.

واشار المصدر الى أن وفد المرتزقة تقدم اليوم بلائحة تضم اكثر من ثمانية الاف وخمسمائة اسير ومعتقل إلى المبعوث الدولي والصليب الأحمر، وذلك ضمن اتفاق تبادل الاسرى والمعتقلين ، موضحة أن اللائحة المقدمة من وفد المرتزقة بشأن المفقودين الذين طالب بالكشف عن مصيرهم تضمنت عشرات الأسماء من أسرى ومعتقلين تنظيم القاعدة وجماعة داعش التي كانت تقاتل في صف العدوان السعودي ومنها اسماء معتقلين في وقت سابق على ذمة قضايا الارهاب .

ودعا المصدر في تصريحه لـ ” الخليج 365 ” المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيت والأمم المتحدة الى مراجعة الكشوفات المقدمة من وفد المرتزقة لضمان عدم التورط في الإفراج عن العناصر الإرهابية. متهماً وفد المرتزقة بالسعي الى إطلاق عدد كبير من اخطر العناصر الارهابية المتورطة في التفجيرات وعمليات الاغتيالات التي شهدتها اليمن منذ مطلع العقد الجاري وحتى اليوم.

وكان الوفدان اعلنا انهما تبادلا لوائح تحمل أسماء نحو 15000 الف أسير تمهيدا لبدء تطبيق اتفاق لتبادل السجناء بين الطرفين.