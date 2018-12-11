بالصور.. الميليشيات تتحدى جهود السلام وتحتفل بدفع عسكرية بالعاصمة صنعاء

الخليج 365 - عدن تواصل الميليشيات الحوثية تحدي الجهود الهادفة لإحلال السلام من خلال مشاورات السويد برعاية الأمم المتحدة والتي تنفذ على ارض الواقع اجراءات معاكسة لها. واعلنت وسائل اعلامية تابعة للحوثيين عن الاحتفال بتخرج دفع عسكرية من الكليات المحتلة من عناصر الحوثي وبحضور قيادات عسكرية موالية للميليشيات. واعتبر مراقبون أن احتفال الميليشيات بتخرج دفع مسلحين بالتزامن مع مشاورات السويد هو رسالة واضحة ان الميليشيات لا تستعد للدخول بالسلام وتسليم مؤسسات الدولة في العاصمة بل تعد العدة للتصعيد العسكري ، كما تقوم باعتقالات مستمرة رغم التفاوض في ملف الاسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرا .

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