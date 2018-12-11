وكيل المهرة الأول يشدد على الالتزام بالدوام الرسمي

الخليج 365

قام وكيل أول محافظة المهرة مختار بن عويض الجعفري اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية لمكاتب الادارات العامة بديوان عام المحافظة ، مطلعاً على مستوى الانضباط الوظيفي ومدى التزام الموظفين بالدوام الرسمي.

وخلال الزيارة شدد الوكيل الأول على ضرورة الالتزام بالدوام وإنجاز المهام ومنع أي تسيب إداري .

مؤكدا بأنه سيتم معاقبة المتغيبين عن الدوام وفقا والإجراءات القانونية ونظام الخدمة المدنية.

إلى ذلك اطلع الوكيل بن عويض على الترتيبات الجارية في تجهيز مكتب وكيل المحافظة لشؤون الشباب ومستوى الإنجاز .