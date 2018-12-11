بالفيديو .. دمار هائل يلحقه القصف الحوثي بمنازل السكان في الحديدة

الخليج 365 – الحديدة تواصل مليشيات الحوثي عملياتها الإجرامية وإنتهاكاتها الإنسانية بقصف وتدمير منازل المواطنين في قرية النخيلة في محافظة الحديدة . واستهدفت مليشيات الحوثي المنازل بقذائف الهاون وبشكل عشوائي ، حيث تم تدمير بعض المنازل بشكل كلي ولحقت أضراراً بالغة بالمنازل الأخرى . وأفاد سكان من قرية النخيلة عن قيام مليشيات الحوثي بالقصف العشوائي على المنازل ودمرت العديد من المنازل وشردت اهلها . يذكر أن القصف تسبب بمقتل سكان مدنيين من النساء والأطفال والمُسنّين سقطوا ضحايا جراء القصف الهمجي الذي تشنه مليشيات الحوثي على الأحياء السكنية المكتضة بالسكان في الساحل الغربي .



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