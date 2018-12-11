شكرا لقرائتكم خبر عن (بالأسماء) .. حوثيون يصلون عدن ويتقلدون مناصب في البنك المركزي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علمت صحيفة "الأمناء" من مصادر في أروقة البنك المركزي اليمني بعدن، أن عددا من موظفي البنك المركزي بصنعاء قد وصلوا إلى عدن .

حيث وصل الأسبوع الماضي من صنعاء قادما إلى عدن شخص يدعى عبدالسلام وتفيد المعلومات بأنه سوف يُعين مدير عام العلاقات الخارجية وهو منصب حساس يختص بالدولارات والاعتمادات والتعامل مع البنوك الخارجية والبنك الدولي.

ووصل أيضا من البنك المركزي بصنعاء شخص يدعى نشوان القباطي وهو وكيل على البنوك وسوف يصدر به قرار قريبا من عدن مدير الشؤون.

إضافة إلى وصول 6 موظفين أصبحوا يعملون في البنك المركزي بعدن وتفيد المعلومات لـ"الأمناء" أن البقية سيأتون تباعًا إلى عدن الأسبوع القادم.