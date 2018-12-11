مؤسسة الأمل تنفذ دورة الاتصال والتواصل لخريجات و طالبات الثانوية

احتضنت عصر اليوم الثلاثاء قاعة الفقيد هاني الباص بمركز الأمل لتنمية المجتمع والأسر المنتجة التابع لمؤسسة الأمل للتنمية (AMFD) دورة فن الاتصال والتواصل واستفدن منها 24 من خريجات وطالبات الثانوية العامة.

وابتدأت الدورة بالتعرف على المشاركات من قبل المدربة حنان باجبار ، بعدها تطرقت إلى شرح محاور الدورة والتي ستستمر ليومين .

تحدثت المدربة خلالها عن أهمية فن التواصل والاتصال في عملية التحدث مع الآخرين و كيفية التواصل الفعال معهم ، شارحه لهم الأمور المهمة المتعلقة بهذا الجانب .

تخللت اليوم الأول من الدورة العديد من الأنشطة و التي تفاعل معها جميع المشاركات.

الجدير بالذكر بأن المدربة حنان باجبار هي إحدى الخريجات و المتطوعات المنتميات لمؤسسة الأمل للتنمية ببروم.