الخليج 365 - متابعات
كشف مسؤولون في الصندوق الاجتماعي للتنمية عن المشاريع المزمع تنفيذها العام المقبل 2019 في العاصمة صنعاء.
وأوضح مسؤولون تصريحات صحفية في الصندوق أن من بين المشاريع طرق ورص حجري لشوارع هائل وحي المجد وشوارع الجراف الغربي وحمراء علب، بالإضافة إلى مشاريع الصرف الصحي وأعمال شبكة مجاري في أحياء حارة الدقيق بمذبح والغول بمنطقة صرف" .
ووفقاً لمدير الصندوق الاجتماعي بصنعاء محمد غمضان، فإن بين المشاريع التي سينفذها الصندوق العام القادم تأهيل حديقتي الثورة والسبعين, وتجهيز منظومة شمسية لبئر حديقة الثورة وحوض لتجميع مياه الأمطار لتغذية المياه الجوفية بالحديقة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مشاريع التي يعد الصندوق الاجتماعي لتنفيذها في صنعاء خلال 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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