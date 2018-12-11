الجشع يدفع سائقي الباصات للإضراب في المكلا

الخليج 365 - أبوبكر الشادلي

أعلن البعض من سائقي الباصات الصغيرة في مدينة المكلا، عاصمة ساحل حضرموت حالة إضراب، اعتراضا على تدخل الحكومة في تخفيض أجرة النقل عقب تخفيض أسعار المشتقات النفطية نحو 60%.

وشكى مواطنون جشع ملاك الباصات الذين لم تملئ أعينهم التخفيضات التي طرأت مؤخرا في أسعار المحروقات، والتي من شأنها تقليل العبئ على المواطن .

وقال مستخدمو تطبيق المراسلة الفوري واتساب في المكلا، إن ما يحدث في جولة 'بن عزون' قمه المهزلة اضراب اصحاب الباصات واي باص معه ركاب يقفونه وينزلون الركاب منه غير مراعين النساء والاطفال وكبار السن".

مضيفين، نرجو من الحكومة التعامل بحزم مع السائقين الذين يتحججون بأن التسعيره الجديدة لم تناسبهم، حتى بعد التخفيض.