تصاعد حدة الخلافات والصراعات الداخلية بين قيادات حوثية في إب

إب - الخليج 365

تواصلت وتيرة حدة الخلافات بين قيادات حوثية في مديرية الرضمة شمال شرق محافظة إب وسط اليمن في ظل تزايد صراع الأجنحة والنفوذ الحوثية.

مصادر مطلعة أفادت بأن خلافا حادا نشب بين القيادي الحوثي "عبداللطيف الهمداني" المعين من قبل مليشيا الحوثي مدير عام لمديرية الرضمة وبين مشرف منطقة كحلان بالمديرية المتحوث "عبده صالح البحش" بسبب خلافات على جبايات وإتاوات مالية تتحصلها المليشيا بين الحين والأخر من المواطنين والتجار في المديرية ومنهوبات وبيع مساعدات إنسانية تم مصادرتها من حصص المواطنين.

المصادر أفادت بتطور الخلاف بين الهمداني والبحش بعد أيام من خلافات سابقة وصلت حد إشهار السلاح بين مرافقي الطرفين بعد تراشق التهم والسباب بينهم ، مما دفع القيادي الهمداني لإصدار أوامر لمرافقيه باعتقال البحش وايداعه السجن لكن الاخر استطاع الفرار من بينهم ومغادرة مركز المديرية.

وفي سياق متصل بصراع النفوذ المليشاوي أقدم مسلحون على الإعتداء والتهجم على مدير الوحدة التنفيذية لضريبة القات في سلطة المليشيا بمدينة إب المدعو "علي عادل المرادي" واعتراض سيارته الي كان يستقلها وبحوزته مبالغ مالية كبيرة كجبايات تأخذها المليشيا من بائعي القات وتؤكد المصادر وجود خلافات حادة وصراع نفوذ مسعور بين القيادات الحوثية على الجبايات المالية والتي تذهب للخزينة الشخصية للقيادات الحوثية.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة حوادث وصرعات وخلافات حوثية مشابهة تزداد يوما بعد آخر في أماكن متفرقة من مناطق سيطرة المليشيا ووصلت حد المواجهات المسلحة وسقط فيها قتلى وجرحى ، وبرزت تلك الخلافات في الأشهر الماضية في ظل تدهور معيشي يقاسيه المواطنين وحالة بذخ وترف تعيشيها المليشيا الانقلابية منذ انقلابها في سبتمبر من العام 2014م.