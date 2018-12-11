مصرع 12 من المليشيا بقصف مدفعي استهدف تعزيزات لها شمال الضالع

الخليج 365 – الضالع

جددت مدفعية الجيش الوطني والمقاومة الشعبية قصفها المدفعي اليوم الثلاثاء مستهدفة آليات وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية دمت شمال الضالع .

ولقي 12 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، اليوم الثلاثاء، جراء قصف مدفعي شنته قوات الجيش الوطني في مديرية دمت شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

واستهدفت مدفعية الجيش تحركات للمليشيا في قرى "الحقب"، و"رباط الحرازي"، و"خارم" جنوب مديرية دمت، كانت في طريقها لتعزيز عناصر المليشيا في تبة "الثعيل".

وأسفر القصف عن مصرع 12 من عناصر المليشيا، علاوة على تدمير عدد من الآليات والعربات التابعة لها.