شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قائد عسكري كبير تابع للشرعية في صعدة “الاسم – الصورة” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل اليوم الثلاثاء قائد عسكري كبير تابع لقوات الشرعية اليمنية في مواجهات ضد ميلشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة صعدة شمال اليمن. وقالت مصادر ميدانية لــ “"الخليج 365"” ” إن أركان حرب اللواء مشاه



استشهاد رئيس أركان حرب اللواء 63 مشاه العقيد أديب علي حميد الحاج قتل في مواجهات ضد ميلشيا الحوثي الانقلابية بمديرية باقم”. وكانت يوم أمس أعلنت قوات الجيش الوطني عن سيطرتها الكاملة على مركز مديرية باقم، ومناطق عديدة محيطة به.

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