شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..ملكة جمال الإمارات تفجر مفاجأة في أول ظهور ساحر لها ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد إطلاتها الأخيرة، وتصريحاتها التي نشرتها على حسابها في مواقع التواصل الإجتماعية، قدمت ملكة جمال الإمارات إعتذارها للمغربيات بسبب ما أسمته "خيانة في التعبير".

ملكة جمال الإمارات فطيم الشمسي، التي كانت قد وصفت المغربيات بالبسيطات، قالت في اعتذارها انها لم تقصد سوءا بوصفها، بل انها كانت تؤكد على أن جمال المغربيات طبيعي ولا تكلف فيه.

وأثارت كلمة "بسيطات" غضبا في صفوف المغربيات، اللواتي انبرين للدفاع عن جمالهن وملكات البهاء لديهن، ويأتي اعتدار فطيم ليطفئ غضب نساء المغرب حيث قالت في تدوينة نشرتها عبر خاصية “الستوري” في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: “تحياتي لكل بنات المغرب لي مسوين هجوم علي أحترم رأيكم وراح أتقبله وأخده برحب صدر”.