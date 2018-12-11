خلال 24 ساعة.. مقتل 5 مواطنين بحوادث متفرقة في إب الخاضعة للحوثيين

تتواصل الفوضى الأمنية والجرائم الجنائية في محافظة إب، الخاضعة لسلطات الحوثيين الانقلابيين، حيث شهدت المحافظة خمس جرائم قتل خلال 24 ساعة الماضية.

وبحسب مراسل "يمن شباب نت" أقدم مسلحون حوثيون، على قتل شاب من أبناء منطقة أكمة الصعفاني، بمركز المحافظة، بعد خلاف نشب بينه وبينهم الليلة الماضية.

وأفادت مصادر محلية، بان الشاب "محمد احمد محمد حمود المنتصر" قتل برصاص خمسة مسلحين اعتدوا عليه، بعد أن حاول منعهم من الجلوس في طريق الفتيات العائدات من المدارس.

وفي مديرية العدين، قتل اثنين من المواطنين، يوم أمس ، برصاص مسلحين في منطقة حدبة، غرب مدينة إب، في ظروف غامضة.

في غضون ذلك لقى الشاب "محمد يحيى ناصر" ـ 23 عام ـ مصرعه على يد شقيقه بعدة طعنات قاتلة من سلاح أبيض ( جنبية ) في جريمة

وقعت أحداثها في حارة الصراري بمديرية الظهار، وسط مدينة إب.

وبحسب مصادر مقربة فإن قتل" ناصر" جاء بعد خلاف شخصي مع شقيقه ، تطور إلى استباكات بالأيدي والطعن الذي أودى بحياته.

وفي مديرية المخادر، شمال إب، قتل المدعو" سفيان قيراط " المتهم بقضايا قتل وتقطع وحرابه واختطاف وسرقه , على يد أبناء عمومته الذين اختلفوا معه لأسباب غير معلنة.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسلطات الانقلابيين، جرائم جنائية يومية، وسط غياب تام لأجهزة أمن سلطات الأمر الواقع، وانتشار كبير للعصابات المسلحة .