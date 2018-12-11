الصليب الأحمر: تبادل الأسرى باليمن سيستغرق عدة أسابيع

قال مسؤول كبير في اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الثلاثاء، إن عملية تبادل الأسرى في اليمن سوف تستغرق عدة أسابيع.

وتبادلت ميليشيا الحوثي اليمنية والحكومة اليمنية اليوم، قائمتين بأسماء نحو 15 ألف أسير ليشملهم اتفاق لتبادل الأسرى على سبيل بناء الثقة في بداية محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة في السويد. وسيتم تبادل الأسرى تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال رئيس بعثة الصليب الأحمر في اليمن، يوهانس براور، خلال إيجاز صحفي في جنيف: "نعلم بأنه جرى تبادل القائمتين... سيستغرق الأمر بالتأكيد عدة أسابيع".

وأضاف، أن الصليب الأحمر رصد "زيادة حادة في سوء التغذية خلال الشهور الماضية" باليمن، وأنه حتى في حالة وقف الأعمال القتالية على الفور فإن البلاد ربما لن تتجنب المجاعة.