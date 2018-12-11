عدن.. الحزام الأمني يضبط شحنة أسلحة قادمة من مأرب

تمكنت قوات الحزام الأمني في القطاع الشرقي للعاصمة عدن في وقت متأخر من مساء أمس، من ضبط شحنة أسلحة كبيرة قادمة من مأرب .

وقال مصدر مسؤل في عمليات قوات الحزام الأمني في تصريح صحفي لـ" القسم الإعلامي بدائرة التوجيه المعنوي بألوية الدعم والإسناد" ان قوات القطاع الشرقي ضبطت عدد (178) قطعة سلاح آلي، و (48) قاذف ( R. B. G) آربيجي ، و (45) نواضير قاذف آر بي جي، كانوا على متن دينة نوع ( جانبو).

وفي تفاصير الخبر أوضح المصدر ان شاحنة الدينا ( جانبو) تحمل ثلاجة دجاج لون أبيض ورأس اخضر، كانت قادمة من محافظة مأرب ، وعند وصولها الى نقطة المجاري بالقطاع الشرقي، اتضح لجنود النقطة ان السائق مرتبك بمعلوماته مما اثار الشك حوله، وقاموا بافراغ حمولة الدجاج الى( دينا) أخرى.

وتابع في تصريحه :" وقد اكتشف جنودنا الابطال وجود بوابة مخفية بشكل عمود ألمانيوم ،وقد وضعت الأسلحة داخلها بشكل مخفي ودقيق،الا ان جنود الابطال وبفضل الحس الأمني الذي يتمتعون به افشلوا تلك المحاولة الخطيرة، وقد تم بعد ذلك احتجاز الشاحنة بما عليها من مضبوطات وايداعها في مقر قوات الحزام الأمني.

ويجري حالياً التحقيقات مع السائق بهدف الوصول الى الجهة التي تقع خلف شحنة الأسلحة.

الجدير بالذكر ان نقاط الحزام الأمني المنتشرة في عدن والمحافظات المجاورة قد افشلت في وقت سابق عدة عمليات تهريب أسلحة ومواد أخرى.