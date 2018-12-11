مقاومة آل حميقان بالبيضاء تتبادل 3 مختطفين بأربع جثث للحوثيين

أفادت مصادر محلية في محافظة البيضاء، وسط اليمن، بأن "المقاومة بآل حميقان نجحت بمبادلة 3 من مختطفي قبيلة آل حميقان لدى سجون مليشيات الحوثية بأربع جثث.

ووفق مصادر" الخليج 365"، فإن المختطفين هم: "محمد الخضر سالم الحميقاني، علي محمد الحسين الحميقاني، محفوظ صالح الحسين الحميقاني".

واستطاعت المقاومة استبدال المختطفين مقابل 4 جثث لعناصر وقيادات الحوثي التي لقيت مصرعها يوم أمس الأول عندما حاولت التسلل إلى مواقع قلب مقاومة آل حميقان بمنطقة اللجردي بمديرية الزاهر.

وحاولت المليشيات أثناء عملية التبادل بمحاولة غادرة بالإلتفات من جهة الميمنة (جنوب) على مواقع المقاومة بغول القبر وكان أفراد المقاومة لهم بالمرصاد.

وتقول المصادر، أن محاولة الالتفات أدت إلى مصرع أحد عناصر المليشيات وجرح آخرين بين حنكة بارع وشعب المدحول بالزاهر.

وأشارت إلى أنه "تم دحرهم وتمريغ أنوفهم و اقتحام العديد من متارسهم وإحراقها بحنكة بارع".