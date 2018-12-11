شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : من السويد ... فضيحة جديدة من العيار الثقيل .. شاهد ماذا فعل قيادي حوثي بارز مع سفير هذه الدولة العضمى (صور) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أثار قيادي حوثي مشارك في وفد المتمردين في مشاورات السويد سخرية واسعة، لعدم إجادته الكتابة ، على صفحته الشخصية في فيسبوك، بعد نقله خبر لقائه مع السفير الصيني.

وأوضح القيادي الحوثي عبدالمجيد الحنش، في منشور له على فيسبوك انه التقى السفير الصيني لمناقشة عدد من القضايا حول المشاورات الجارية في السويد.

القيادي الحوثي ، الحنش، يعد واحدًا من أبرز القيادات المثقفة، في الجماعة المتمردة، إلا أنه يعجز عن كتابة جملة واحدة خالية من الأخطاء الإملائية، حيث رصد محرر "ناس تايمز" عشرات الأخطاء في منشور القيادي الحوثي، إضافة إلى خطإٍ مثبت على صفحته.

كان اليوم (لقاء طيب) مع السفير الصيني الذي (تشفرت في) زيارته لي في غرفتي (المتواضعه) وقد استمر (القاء) قرابة (ساعه) ونصف (نقشنا) مجمل (الاراء) والتصورات حول التفاوض وطلبت منه (ان) تلعب (اصين دور فاعل الظغط) من( اجل ازاحت اي) عراقيل و(انجاح) مسار التفاوض

وفي تعريفه بشخصيته، قال القيادي الحوثي عبدالمجيد الحنش : (رائك صواب يحتمل الخطأ ..ورائي خطأ يحتمل الصواب).